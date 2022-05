“Siamo tutti Lucia Piemontese”

Siamo tutti #LuciaPiemontese.

Innanzitutto, la nostra solidarietà alla Donna oggetto di frasi indegne, poi alla Professionista e alla

Giornalista.

<< La libertà di stampa, insieme alla libertà di essere informati è il termometro della salute democratica di un paese>>.

Sono queste le parole pronunciare, oggi, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

Libertà di stampa proclamata dall’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e richiamata dall’art. 3 della nostra Costituione, che riocnoscono tale diritto come pietra angolare di ogni democrazia e corollario al riconoscimento della pari dignità di tutti gli individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Mai vorremmo che un anomino, un non pervenuto, un’ombra, possa essere il bavaglio alla voce della libertà.



Azione Manfredonia è al tuo fianco. Siamo tutti #LuciaPiemontese.