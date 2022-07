Si vola dal Gino Lisa, Emiliano: “Dobbiamo continuare a giocare di squadra”

DA OGGI SONO ONLINE I BIGLIETTI PER VOLARE DALL’AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA

Sul sito Lumiwings si possono acquistare i biglietti per Milano e Torino (rotte attive dal 30 settembre). Nelle prossime settimane saranno disponibili anche per le destinazioni di Verona e Catania.

L’avvio della vendita dei biglietti è un momento molto atteso dai cittadini foggiani. Dietro c’è un grande lavoro portato avanti da Regione Puglia, Aeroporti di Puglia ed Enac per rendere questo scalo operativo. Adesso dobbiamo continuare a giocare di squadra per far vivere e crescere il Gino Lisa attraverso i nuovi voli e, spero, anche grazie alle attività che potranno trovare spazio al suo interno.

Sosteniamo quindi il progetto del Gino Lisa, facciamolo come comunità, perché questo aeroporto può davvero offrire un’occasione in più per far viaggiare insieme alle persone anche progetti, idee e opportunità di sviluppo.

Acquista il tuo volo su https://lumiwings.com/it/prenota-il-tuo-volo-adesso

Michele Emiliano