Si torna al teatro con una festa dedicata alle famiglie: il family concert “Il carnevale degli animali”

Si torna a teatro con una festa dedicata alle famiglie: “Il carnevale degli animali” della compagnia Bottega degli Apocrifi. Domenica 24 aprile 2022 alle 18.00 il Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia – all’interno della sezione Favolosamente Vera di “Comizi d’Amore”, la stagione teatrale 2021/2022 realizzata da Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Comune di Manfredonia, il Teatro Pubblico Pugliese e l’azienda SILAC – ospiterà un family concert nato da un’idea e da una riscrittura musicale di Fabio Trimigno.

Il carnevale degli animali è una fantaisie zoologique eseguita per la prima volta dal suo autore Saint- Saëns nel 1886 in occasione della festività del martedì grasso nell’abitazione di un suo carissimo amico. Il concerto privato divenne presto l’opera più caratteristica e popolare del compositore francese, per i suoi toni dichiaratamente umoristici, per i riferimenti espliciti alle caratteristiche di alcuni animali e a citazioni di celebri brani musicali. Oggi torna a teatro con lo stesso umorismo per sorprendere piccoli e grandi sognatori, grazie agli arrangiamenti del M° Fabio Trimigno e alla regia visionaria di Cosimo Severo.

Un viaggio nella musica in compagnia di un bambino che guarda coi suoi neri occhi africani le favole di Esopo, liberamente riadattate dalla drammaturga Stefania Marrone.

In scena i musicisti Francesco Bozza (pianoforte), Michele Rignanese (marimba e percussioni) e Fabio Trimigno (violino e violino tromba), con loro gli attori Giovanni Salvemini e Bakary Diaby. Luci e scene Luca Pompilio e Cosimo Severo; spazio sonoro Amedeo Grasso.

Per info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro, aperto dal lunedì al sabato ore 10-13 e dal lunedì al venerdì 18.00-20.00, dalle 17.00 nei giorni di spettacolo.

Favolosamente Vera: Biglietto unico € 6,00 | Ridotto speciale € 5,00 (per bambini e gruppi di minimo 8 persone).