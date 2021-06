Si spera nell’aumento del prezzo del grano per dare il giusto valore ad una eccellenza di Capitanata

E’ entrata nel vivo la raccolta del grano. Giuseppe de Filippo noto imprenditore della capitanata: Tra aprile e maggio è mancata la pioggia, quindi non è una campagna “grassa”. Poi si è recuperato con il fresco degli ultimi mesi per una buona maturazione. Speriamo che i prezzi possano risalire per dare il giusto valore al prodotto. C’è una quota speculativa, prodotti come il Mais sono raddoppiati, quindi ci aspettiamo che anche il prezzo del grano possa salire. C’è la criminalità organizzata, quella disorganizzata, qualche dispetto tra coltivatori e qualche piromane.