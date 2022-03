Si risveglia l’Africa, sabbia del Sahara in arrivo con temperature miti

La settimana prossima torneranno temperature miti e sabbia del Sahara.

Le prime folate di scirocco invaderanno il sud ad inizio prossima settimana e con esse arriveranno temperature via via più alte ed anche nubi di pulviscolo sahariano in alta quota.

Le temperature saliranno anche fino ai 18°, ma i cieli saranno velati o lattiginosi.

Da giovedì-venerdì potrebbero arrivare anche delle piogge che porterebbero al suolo (e sulle macchine) la sabbia.