Milan Club Si rinnova il Direttivo del Milan Club 'Franco Baresi' Vieste, eletto presidente Mamerto Azzarone

Prosegue il cammino del Milan Club 'Franco Baresi' Vieste con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nella riunione di ieri sono stati ufficializzati i nuovi incarichi:

il nuovo Presidente è Mamerto Azzarone che succede a Pasquale Rado il quale diviene Presidente Onorario a vita del club insieme a Franco Silvestri in qualità di Segretario Onorario a vita del club per "l'attaccamento e il servizio svolto dal 1993 ad oggi per il Milan Club 'Franco Baresi' Vieste con sacrificio e abnegazione" a cui va tutto il nostro ringraziamento e orgoglio;

eletto Vicepresidente Cristian Pietro Notarangelo, Segretario Matteo Simone e Maddalena Clemente in qualità di tesoriere e revisore dei conti dell'associazione.

La seduta, svoltasi ieri 26 Novembre 2026 presso la sede del club Reload BeerforFun, ha visto la presenza anche del Consiglio del MiniDirettivo del Milan Club, unico esempio finora in Italia, rappresentanti dei piccoli tesserati club pronti a riorganizzare le nuove cariche elettive in programma nella prossima riunione di fine anno.

Al centro del club una visione lungimirante e strutturale legata all'aggregazione sociale e allo sviluppo di eventi e iniziative solidali e sportive, unite alla passione per i colori della squadra rossonera.

Nei prossimi giorni uscirà sui profili social del club il calendario con i nuovi eventi organizzati, tra questi il Milan Day in programma Domenica 13 Dicembre 2026 in centro a Vieste, ospite d'onore il campione e gloria rossonera Daniele Massaro.

In bocca al lupo e auguri di buon lavoro ai nuovi eletti.

Sempre Forza Milan!



