Si presenta da imprenditore con la pistola pronta a sparare, arrivano i carabinieri e fugge: arrestato 30enne a Foggia

Si erano recati presso un’azienda agricola foggiana per cercare un imprenditore, armati di una pistola nel marsupio pronta a sparare.

L’imprenditore non era presente in ufficio, erano presenti però i carabinieri e di conseguenza i due sono scappati con uno scooter, ma solo uno di loro è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato arrestato.

Secondo gli investigatori i due malviventi avevano intenzione di uccidere l’imprenditore.

E’ stato arrestato un uomo 30enne foggiano accusato di possesso illegale di una pistola calibro 765 Beretta, rinvenuta con colpi in canna e il cane alzato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Il fatto è successo venerdì scorso e l’arresto è già stato convalidato dal gip.

Nel marsupio, oltre alla pistola, l’uomo arrestato aveva 3500 euro. Per il gip “è verosimile che l’uomo arrestato e l’ignoto complice avessero ricevuto l’incarico di uccidere l’imprenditore, non potendo interpretare diversamente il fatto che la pistola non solo aveva il colpo in canna ma presentava anche il cane alzato”.