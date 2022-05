🎶 Sotto questo sole bello pedalare…a Manfredonia

Giornata splendida dal sapore estivo oggi per la nostra città grazie alla grande festa dello sport di Bicincittá, organizzata da UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale con il patrocinio del Comune di Manfredonia ed il fondamentale supporto di tante associazioni ed imprese locali.

“Hai voluto la bicicletta, adesso pedala!”, mi ha scherzosamente ripetuto qualche amico. E da sportivo e primo cittadino non potevo assolutamente mancare.

Che gioia e che emozione vedere più di 600 persone di tutte le età percorrere disciplinatamente in bicicletta le vie di Manfredonia e Siponto. L’uso delle due ruote e queste passeggiate ecologiche devono diventare una consuetudine per una città che ha la legittima ambizione di crescere nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita.

Si pedala tutti insieme, nella stessa direzione, verso un unico traguardo.

Forza Manfredonia!

Gianni Rotice