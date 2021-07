Si parla di Manfredonia su Rai1 ad “Estate in diretta”

Un collegamento in diretta con la città di Manfredonia per commentare il focolaio di qualche giorno fa ad Ippocampo presso un noto villaggio turistico che ospitava un viaggio organizzato da un sito per studenti.

Ad intervenire sull’argomento anche Michele De Meo che ha precisato che Manfredonia è quasi Covid free e che al momento tutte le strutture rispettano a pieno le prescrizioni anti Covid.

diverse le interviste tra i bagnanti e passanti in città sull’argomento