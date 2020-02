L’ex attaccante del Napoli, Calaiò, parlando della sfida di questa sera tra Napoli e Barcellona ha ammesso:

Certo mi sarebbe piaciuto giocarla questa partita. Assolutamente sì, ho sposato il progetto a Napoli quando era in serie C, battaglie sui campi veramente incredibili, Martina, Manfredonia e Sora, e oggi è bello vedere la squadra dov’è. Ho fatto l’esperienza di giocare in Europa League e in serie A. Dopo i campi disastrosi mi sarebbe piaciuto giocare contro il Barcellona.