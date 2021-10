Si filma da solo durante l’assalto alla CGIL: arrestato il leader del movimento “IoApro”

Cominciano a venir fuori i primi nomi degli arrestati nell’ambito delle indagini per l’assalto alla sede romana della Cgil. Non solo ex Nar ed esponenti di Forza Nuova ma anche imprenditori, come Biagio Passaro di “IoApro“.

Il movimento era stato istituito durante i mesi di zona rossa e arancione, come forma di protesta alla chiusura delle attività, ed aveva avuto anche molti seguaci in zona, soprattutto nei gruppi Facebook.

“Si sfonda la Sede della CGIL A ROMA” aveva scritto nel pomeriggio di ieri sul social network.