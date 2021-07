Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione di Manfredonia Experience, le interviste

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione di Manfredonia Experience 2021 28 operatori turistici di “Manfredonia in Rete”, con il coordinamento del Gal DaunOfantino, si uniscono per il secondo anno consecutivo per promuovere la città Alla presenza del presidente del Gal Daunofantino Michele D’Errico, del Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Peppino D’Urso, del Console del Touring Club ItalianoSezione di Manfredonia Michele De Meo e Rocky Malatesta project manager di Manfredonia Experience, si è presentato il fitto programma di eventi dell’estate in riva al golfo partendo da “Tra Spirito e Cultura” (in programma tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto) e i “Giovedì del Gusto” con l’intento di riscoprire il gusto di vivere la città condotti dai sapori autentici de nostro territorio accompagnata da musica ed intrattenimento.