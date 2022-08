Si è spento l’ultimo dei medici chiamati da Padre Pio per il suo Ospedale

Si è spento il 5 agosto l’ultimo dei medici chiamati da Padre Pio per il suo Ospedale: per 37 anni operò in Casa Sollievo della Sofferenza e fu vicino al Santo di Pietrelcina negli ultimi anni della sua vita.

Nel 1966, il giovane dottor Pretto lasciò l’ospedale di Padova e partì per San Giovanni Rotondo per guidare il nuovo Reparto di Otorinolaringoiatria, inaugurato nell’agosto di quello stesso anno.

Per volere di Padre Pio, ogni pomeriggio si recava in convento nella sua cella per praticargli le insufflazioni, ottenendo la sua benedizione e uno speciale ringraziamento: “Dio ti renda cento, mille doppie per una”, gli diceva.

Fu uomo di grande professionalità e gentilezza, esempio per tanti colleghi e studenti che sotto la sua guida si formarono in Casa Sollievo e presso la scuola di specializzazione dell’Università Cattolica di Roma dove fu insegnante.

Fin dai primissimi anni si pose come obiettivo quello di «rendere il reparto che mi era stato affidato proprio come voleva Padre Pio: “tempio di scienza e di preghiera”» affermò Pretto nel 2016 in occasione del Cinquantesimo anniversario di apertura del Reparto e aggiunse: «senza l’aiuto e la guida di Padre Pio non avremmo raggiunto i grandi risultati ottenuti negli anni».

Nel 2004 lasciò la corsia ospedaliera e andò in pensione, ma continuò a stare accanto ai suoi pazienti e all’Opera di Padre Pio, che amò con cuore sincero sino alla fine.