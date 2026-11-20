A teatro Si apre questa sera "Sconfina". L'intervento di Cosimo Severo

Al “Dalla” questa sera parte “Sconfina” con il Giulio Cesare. Severo: “Una stagione teatrale di sentieri non ancora percorsi”

Al “Dalla” questa sera parte “Sconfina” con il Giulio Cesare. Severo: “Una stagione teatrale di sentieri non ancora percorsi”

Questa sera, a partire dalle ore 21.00, andrà in scena il primo spettacolo di “Sconfina”, la nuova stagione del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Ad aprire la stagione il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” per la regia di Marco Lorenzi.

In attesa che il sipario si alzi su questo nuovo anno a Teatro, l’intervento di Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, sul senso artistico, culturale e politico della stagione “Sconfina”.

"In cosa credi?

Siamo tutti in cerca di un dio in cui credere, e lo facciamo nei modi più diversi, a ciascuno il suo dio misurato alle proprie necessità, urgenze, convenienze.

In cosa credo?

Credo che il tempo non possa essere sprecato, che non siamo obbligati a intrattenerci nella quotidiana fatica di pensare ai fatti propri, ma che sia necessario contribuire a migliorare il tempo futuro; il tempo di coloro che ci succederanno nella vita, nel calpestio della strada, alla guida di una macchina volante o di una città, nazione.

Mi chiedo se scrivere basti a rendermi meno colpevole, meno coinvolto come co-autore di questo mondo arrotolato sulla guerra e sulla cattiveria. Mi chiedo se il teatro, quello che non lascia scorrere banalità su tavole di legno, possa da solo sparecchiare la tavola imbandita dai potenti, prendere una sferza di cordicelle, rovesciare i tavoli dei banchieri, spargere il denaro a terra e scacciare i venditori, ordinando loro di non fare della casa del Padre (la Terra tutta) una “casa di mercato” o una “spelonca di ladri”.

Mi salta negli occhi quel pensiero ormai dominante, incattivito dall’egoismo, dal desiderio di possesso, vecchie abitudini dell’umanità oggi più fiere e normalizzate dall’abuso delle parole. Mi salta addosso la convinzione che la cattiveria abbia trovato casa in ciascuno di noi senza che questo ci scandalizzi più. Dimora senza intralci dentro un condominio, tra vicini dello stesso quartiere, tra gli Stati, ciascuno in cerca di un dio ricco e potente tutto per sé, in cui rifugiarsi e trovare la propria pace privata e personale, fondata sulla certezza di sapere tutto, mentre l’intelligenza è sotterrata nella immensa buca dell’intrattenimento, buona per la politica quando è minuscola, buona per la dittatura dolce.

Mi salta al cuore la bontà dei bambini, quella meravigliosa crudeltà che potrebbe salvare davvero il mondo se solo imparassimo vedendoli giocare, ascoltandoli nominare il mondo e, nominandolo, metterlo in vita, come quel Verbo che si è fatto carne e per abitare la complessità del presente. Come quel coro di Angeli o Dèi che hanno cantano il mondo, e il mondo, evocato, è nato.

Ogni storia di creazione narra di relazioni tra specie, mai di confini, se non quelli delle acque e delle terre che si fanno orizzonti da desiderare e raggiungere. Auguro a questa stagione teatrale – e a me con lei – un sentiero che nessuno ha ancora percorso, auguro a questa cittadina di entrare in un teatro e provare a disegnare la rotta di chi sa che i confini sono una costruzione del denaro, fondata sulla paura, e armata dalla violenza dell’ignoranza.

Facciamoci coraggio, Dio è oltre confine”.