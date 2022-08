Si apre il Carnevale estivo ad Apricena

Continua il programma degli appuntamenti di “Restate Apricena”, nel mese di agosto, con un’attenzione particolare per i turisti e le famiglie che in questo periodo dell’estate affollano il nostro territorio, e che per l’occasione visitano il Gargano e la bella città di Apricena. L’impegno è di fare sempre di più e meglio per allietare queste giornate, soprattutto grazie all’aiuto delle associazioni culturali interessate.

Domani sera, 5 agosto, la grandiosa apertura del Carnevale Estivo di Apricena, organizzato in collaborazione con MoviDaunia, e con la partecipazione di DJ Albertino di Radio Deejay: l’evento coinvolgerà le strade della città e culminerà a Piazza Papa Giovanni Paolo II. Sarà un momento di festa per tutti!

Ricordiamo a tal proposito, il servizio dei TRENI DELLA NOTTE delle Ferrovie del Gargano, per assicurare a tutti i turisti provenienti da Foggia e dal basso Gargano di raggiungere la nostra Città con i mezzi efficienti messi a disposizione dalle Ferrovie.