Si apre il Carnevale di Apricena – 10° edizione

Dopo la massiccia partecipazione alla “Notte Bianca – Summer Edition” dello scorso 29 luglio, che ha visto affollare le città di Apricena da turisti e visitatori provenienti da tutta la provincia e dalle zone turistiche del Gargano, e che sono stati accolti dai commercianti e dalla cittadinanza tutta, continua il cartellone estivo con il “Carnevale di Apricena”, giunto alla decima edizione.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Movidaunia, si articolerà su tre serate nell’arco di questa settimana, a cominciare da stasera 1 agosto – presso il MoviLab (in Zona Artigianale, su Via San Nazario) – con la performance di Dj Leroy. Tutte le manifestazioni della settimana saranno ad ingresso libero ed aperte a tutti.

Nella serata di venerdì, 5 agosto, la grandiosa sfilata dei carri culminerà nel Piazzale Giovanni Paolo II (in Zona Sacra Famiglia), con una serata animata da Radio DeeJay e m2o, con la presenza di Dj Albertino.

A conclusione degli eventi, sabato 6 agosto, ci sarà ancora la grandiosa sfilata con finale in Piazzale Andrea Costa e una festa con tutta la cittadinanza e con ospiti musicali quali Dj Janso, Manuel S, Pee one, Dj Maxx, Johnny Glamour.

L’Amministrazione tutta rinnova il suo impegno, come fatto fino ad ora, per assicurare la prosecuzione degli eventi in totale serenità e sicurezza e permettere a quanta più gente possibile di visitare la nostra bella cittadina e poter godere della spensieratezza di queste manifestazioni.

Apricena, 01 agosto 2022

Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza