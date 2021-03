Si allontanano gli Europei da Roma: “Chi chiude gli stadi è fuori”

Giungono novità preoccupanti per Euro 2021 dopo le recenti dichiarazioni rilasciate da Alekander Ceferin a Sky Sport UK. Il presidente della UEFA si è concentrato sul tema dei tifosi, sottolineando la sua intenzione di volerli sugli spalti durante il torneo estivo, già rimandato di un anno a causa della pandemia da Covid-19. “E’ fuori discussione giocare qualsiasi partita dell’Europeo in uno stadio vuoto”, ha affermato Ceferin nell’intervista rilasciata in questi minuti.

Ceferin ha infatti aggiunto: “Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite”.

“Lo scenario migliore è quello di riuscire a disputare Euro 2021 in tutte le sedi programmate, ma se questo non sarà possibile allora giocheremo in 11 o 10 paesi. Bisognerà soddisfare le nostre richieste, altrimenti escluderemo qualche città“.

Roma, al momento, resta in lista per ospitare il torneo UEFA, ma molto dipenderà anche dal numero di contagiati nel nostro paese nelle prossime settimane. Di seguito le 12 città che – AD OGGI – ospiteranno l’Europeo: