Si abbassa gli slip davanti a una studentessa, sull’autobus, denunciato

Un giovane ventenne di origine africana avrebbe tentato di usare violenza ai danni di una studentessa 18enne del luogo. Succede in Calabria a bordo di un bus, nel quale viaggiavano una giovane studentessa, che si stava recando a lezione ed un giovane nordafricano che, stando almeno a quanto raccontato dalla ragazza, si è avvicinato a lei coi pantaloni e slip abbassati. La ragazza, comprensibilmente scossa, si è messa ad urlare sicché l’autista ha fermato immediatamente l’autobus e l’ha aiutata a scendere in strada. Nel fare questo sarebbe stato aggredito dall’uomo.

La famiglia dichiara: “Gli inquirenti ci hanno detto che non potranno procedere per violenza sessuale perché lui a nostra figlia non l’ha toccata…” con molta probabilità, è molto probabile che al giovane venga contestato il reato, molto meno grave, di atti osceni in luogo pubblico.