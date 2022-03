Showdown, il ping pong per i non vedenti e ipovedenti. La capitanata porta una giocatrice in serie A

La vittoria del campionato di non vedenti ed ipovedenti a Foggia per lo show Down, dell’associazione Showdown usscrd capitanata, con la vittoria di Donata Vecere, è in serie A.

In Studio:

Donata Vecere, Presidente U.S.S.C.R.D. Capitanata;

Michele Di Dedda, Allenatore U.S.S.C.R.D. Capitanata;

Alessandro Di Girolamo, Presidente F.I.S.P.I.C.

Lo SHOWDOWN, è uno sport riconosciuto dalla F.I.S.P.I.C. (Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi). Lo SHOWDOWN è una disciplina paralimpica considerata tra gli sport più particolari ed inclusivi che ha coinvolto tantissimi stati europei ed intercontinentali.