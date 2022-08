Sharis Borgomastro a settembre sul Magazine di moda “Vuez Magazine New York Vienna”

La Sipontina e neo Miss Manfredonia 2022 , Sharis Borgomastro , a Settembre sul Magazine di Moda “ VueZ™️ Magazine New YorkVienna“ .

Sharis Borgomastro, 20enne di Manfredonia , rinnova e consolida la sua collaborazione con il fashion designer Roberto Guarducci e nel mese di Settembre apparirà sul Magazine di Moda “VueZ™️ Magazine New York/Vienna”.

Il fashion designer Roberto Guarducci ha all’attivo una lunga e brillante carriera.

Dopo aver frequentato molte case di moda tra Roma e Milano ha acquisito una notevole esperienza nel settore, sperimentando le sue capacità creative all’interno di Aziende molto importanti del calibro della Basile , di Luciano Soprani per approdare successivamente nella Maison delle Sig.re Fendi a Roma, per le quali ha lavorato per oltre vent’anni sino al 2003. Durante il periodo che ha collaborato per Fendi in qualità di Fashion Designer, Guarducci seguiva anche la realizzazione delle sfilate del famoso marchio di moda che si svolgevano nel calendario ufficiale delle manifestazioni più importanti della Moda Italiana, come tra le tante anche “Donna sotto le Stelle”, che veniva trasmessa in estate, in programmazione televisiva in diretta dalla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna a Roma. Inoltre, Guarducci ha avuto modo anche di conoscere e apprezzare, attraverso queste esperienze professionali e shooting fotografici, le top model internazionali più importanti di quegli anni che sfilavano per la Maison Fendi, del calibro di Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, Christie Tarlington, Clarissa Burt, Claire Aktinson, Ines de la Fresange, Dalma Callado, Yasmine Gaudi, Lee Skelton, Iman, Munia e tante altre. Dopo aver maturato la giusta esperienza ed aver sperimentato le sue capacità professionali e artistiche, gli è stato molto naturale sviluppare il desiderio di creare il brand che portasse il suo nome e la creazione della sua griffè. Fu così che nacque il marchio Roberto Guarducci. Guarducci ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e premi per le sue creazioni sartoriali e per il suo talento nell’ Alta Moda. Uno tra i tanti riconoscimenti che gli sono stati assegnati è il premio Madama, il cui nome è legato alla stilista messinese Mimma Ferraro (chiamata anche Madama Ferraro) che negli anni ’50 -’70 si è distinta nel campo dell’Alta Moda collaborando con i più ricercati luxury brand al mondo come Chanel, Dior e Yves Saint Laurent grazie al suo gusto raffinato ed elegante e, viene assegnato agli stilisti più illustri che si sono distinti nel campo dell’Alta Moda nazionale e internazionale. Consolidata è anche la sua figura di Direttore Artistico in diversi eventi e fashion show come Il Premio Moda di Matera (per più edizioni), The Look of the Year ed in particolare per il grande evento di Alta Moda “La Magia delle Muse” di cui ne è l’ideatore e promotore.

Oltre all’ Evento di Alta Moda “La Magia delle Muse” lo stilista è anche l’ideatore e il direttore artistico della “La Magia delle Sirene” che si svolge nella sede estiva del Circolo Unione di Torre a Mare (BA).

Exclusive Preview

“Ebony & Ivory”

Preview Published: September 2022

VueZ™️ Magazine New York/Vienna

ROBERTO GUARDUCCI

THE REFINEMENT OF ITALIAN HAUTE COUTURE

photo: THE DESIGNER ROBERTO GUARDUCCI