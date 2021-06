Shampoo solido, una bella iniziativa ecologica, scopriamo tutte le caratteristiche

Queste si che sono belle iniziative, si parla tanto di ecologia e di inquinamento dell’ambiente, lo shampoo solido è una soluzione davvero GREEN!!

Da qualche anno è ormai un trend affermato sul mercato, ma non ancora diffuso come potrebbe essere. Lo shampoo solido si presenta come una saponetta, formulato come uno shampoo normale, ma senza acqua. Proprio in questi giorni ho potuto provarlo, e devo dire che è proprio così; ovviamente dipende anche dalle varie aziende, nel mio caso corrisponde esattamente allo shampoo liquido che utilizzo.

Lo shampoo solido, contiene tensioattivi dalle proprietà detergenti e ingredienti attivi per la salute dei capelli, proprio come uno shampoo normale; ha dunque lo stesso potere detergente. Basta sfregarlo tra le mani, bagnandolo sotto l’acqua, oppure direttamente sui capelli bagnati, produrrà lo stesso tipo di schiuma. Non avendo l’acqua al suo interno, si evita anche la proliferazione di batteri e muffe.

VEDIAMO QUANTI PUNTI POSITIVI POSSIAMO TROVARE IN QUESTA SOLUZIONE DI BELLEZZA “SOLIDA” :

1.Comodo e pratico da trasportare, occupa poco spazio sia in valigia che in doccia, non avendo appunto acqua non ci sono problemi per l’imbarco sull’aereo; ed il peso è di gran lunga inferiore al flacone.

2.Se si rovescia, non c’è il rischio che si sprechi il prodotto, in quanto è solido.

3.E’ più economico, sebbene il prezzo sia superiore allo shampoo liquido, un panetto di shampoo solido corrisponde in media a due flaconi; quindi dura molto di più nel tempo avendo un risparmio economico.

4.Minore impatto sull’ambiente, si eviterebbe tantissima plastica, che sappiamo essere molto dannosa per il nostro pianeta.

Possiamo trovare, qualsiasi formulazione per ogni tipo di capello. In commercio, troviamo anche le opportune scatolette, realizzate in latta per riporre comodamente lo shampoo e portarlo con sé ovunque si vada.

Perché ogni semplice gesto quotidiano può fare la differenza: ZERO PLASTICA, ZERO RIFUTI.