Sformato di melanzane: la ricetta di Le ricette di Anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

3 melanzane medie

Aglio

Basilico

Olio evo

Passata di pomodoro

Scamorza bianca

Parmigiano grattuggiato

PROCEDIMENTO

Per iniziare prepariamo una salsa di pomodoro molto semplice e mentre questa cuoce grigliamo le melanzane

In una pirofila mettiamo un po’ di salsa, le melanzane, il parmigiano, la scamorza e ancora un po’ di salsa e così via fino a terminare le melanzane

In forno per circa 35 /40 minuti a 180 gradi

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook