Settore giovanile e scuola calcio del Manfredonia Calcio: gioioso e cordiale incontro con Padre Franco Moscone

SOLIDARIETA’ ED INCLUSIONE SOCIALE, VERBI VALORIALI DEL SETTORE GIOVANILE E DELLA SCUOLA CALCIO DELLA S.S.D MANFREDONIA CALCIO 1932.

Gioioso e cordiale incontro presso la Curia Arcivescovile con Padre Franco Moscone

Incontro dal chiaro significato solidaristico e valoriale è quello che c’è stato nei giorni scorsi presso la Curia Arcivescovile di Manfredonia. Padre Franco Moscone, molto attento e presente nelle vicende cittadine ha ricevuto i rappresentanti del Settore giovanile e della Scuola Calcio del Manfredonia 1932, società sportiva che nell’ultimo periodo ha espresso un serio e programmato sviluppo delle attività calcistiche indirizzate alle giovani generazioni.

Presso la sede vescovile di Manfredonia, il Responsabile del settore giovanile sig. Iraldo Collicelli, affiancato dal Referente tecnico dello stesso settore Prof. Matteo Ionata, ha evidenziato quelle che sono le finalità di questo importante aggregato interno alla stessa S.S.D. Manfredonia Calcio 1932, il cui Presidente è l’Ing. Gianni Rotice, in cui è prevalente una idea di sport come veicolo e terapia di inclusione sociale.

Infatti , il sig. Collicelli, già presidente del massimo sodalizio calcistico sipontino, ha riferito in forma solenne che le finalità di questo nucleo aggregativo di giovani, sono quelle di – diffondere i valori della lealtà sportiva e del rispetto delle regole per la costruzione di una cittadinanza responsabile; favorire la partecipazione dei soggetti appartenenti alle fasce deboli e dei ragazzi disabili, al fine di rendere attuabile la realizzazione di un progetto di vita; realizzare iniziative di solidarietà per sostenere famiglie e soggetti deboli; collaborare con enti ed istituzioni del territorio che possano condividere le finalità e la mission della S.S.D. Manfredonia Calcio 1932.

Durante l’incontro, gioviale e gioioso, in cui, da entrambe le parti, sono stati evidenziati messaggi di evidente base solidaristica, i rappresentanti della società sportiva biancoceleste hanno, inoltre, presentato un progetto finalizzato alla raccolta fondi, attraverso la diffusione del calendario 2022 corredato di foto di tutti i settori agonistici, il cui ricavato sarà oggetto di donazioni in favore della Casa Famiglia Speranza, della Casa Famiglia Don Mario Carmone e dell’A.S.D. per Disabili Delfino. Ovviamente, se son rose, fioriranno!