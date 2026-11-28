Settore giovanile Settore giovanile del Manfredonia Calcio, da oggi tutti in campo

Il programma del weekend

🐬⚽ 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗜𝗟𝗘 | 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗦𝗙𝗜𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗪𝗘𝗘𝗞𝗘𝗡𝗗: 𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗢! ⚪️🔵Nuovo intenso fine settimana di impegni ufficiali per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti scenderanno in campo tra sabato e domenica per dare continuità allo straordinario momento di forma attraversato dal nostro settore giovanile.I primi a scendere sul terreno di gioco saranno i ragazzi dell'Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Domani. 28 Novembre, alle ore 14:30, presso lo Stadio "M. Tedesco" di Praia a Mare, i giovani delfini affronteranno in trasferta la Digiesse Praiatortora per l'11ª giornata di campionato, determinati a riscattare immediatamente lo stop interno della scorsa settimana e a riprendere la marcia verso le zone alte della classifica.Poco dopo, alle ore 15:00, riflettori puntati sullo Stadio Comunale "Miramare" per l'Under 14 di mister Elia Gravinese: la capolista biancoceleste, sempre imbattuta e a punteggio pieno dopo il poker d'assi della settimana scorsa, ospiterà il Peschici Calcio per la 9ª giornata del torneo.Domenica mattina, 29 novembre, vedrà invece impegnate le altre due compagini tra le mura amiche e in trasferta: Si partirà alle ore 9:30 sul sintetico del "Miramare" con l'Under 17 di mister Matteo D'Arienzo: per la 9ª giornata di campionato, la capolista solitaria biancoceleste, prima a punteggio pieno, affronterà il Real Siti.A chiudere il programma del weekend sarà l'Under 15 guidata dal duo Franco Grasso e Michele Castigliego: alle ore 10:00 di domenica, fischio d'inizio al Campo Sportivo "Ex FIGC" di Foggia per la sfida della 9ª giornata contro la Cosmano Sport Foggia, con l'obiettivo di allungare ulteriormente la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi.𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝟭𝟵𝟯𝟮 | 𝗦.𝗦. 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 #settoregiovanile #manfredonia #manfredoniacalcio