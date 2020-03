Settimo caso di Coronavirus in Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica quanto segue:

Il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari ha rilevato un nuovo caso positivo di COVID19 in Puglia.

Si tratta della moglie del caso proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato al Policlinico di Bari.

La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all’istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza.