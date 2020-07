Sette squadre al Torneo Over 35

XXVII TORNEO OVER 35 Città di Manfredonia

Mai come quest’anno si è temuto di non poter organizzare il torneo più atteso dell’estate.

Vari problemi del campo da gioco, covid, tempi ristretti…ma la voglia di giocare e divertirsi sono state più forti di tutto;

quindi ci siamo…finalmente Venerdì 17(di buon auspicio contro tutto e contro tutti 🤣) prenderà inizio per la 27ª edizione il tanto amato torneo “Over 35”, anche quest’anno organizzato dalla struttura UISP di Manfredonia che ormai da anni si occupa di questa attività.

Ai nastri di partenza ci saranno 7 squadre miste di veterani (ex calciatori professionisti)e calciatori più giovani, il che fa immaginare un torneo superequilibrato.

Le compagini pronte a darsi battaglia all’insegna della sana e leale competizione sono le seguenti:

– BAR HAITI;

– WEBBIN (detentrice del trofeo 2019);🏆

– CONSORZIO METROPOLIS/EDILSALVA;

– RENZULLO IMPIANTI;

– SAN MICHELE FOGGIA

– SIMPLY PAY;

– SPAGNUOLO ECOLOGIA;

La formula del torneo prevede gare di sola andata in girone unico all’italiana, con la prima e la seconda classificata direttamente alle semifinali, l’ultima classificata eliminata, e le restanti che si scontreranno in gare ad eliminazione diretta per decretare le altre due semifinaliste.

Successivamente, sempre in gara unica, si disputeranno semifinali e finale (in caso di parità nei tempi regolamentari, la vincitrice verrà decretata direttamente dalla lotteria dei tiri di rigore).

Oltre alla coppa per i vincitori del torneo, saranno premiati con trofei distinti:

b) la squadra seconda classificata;

c) le squadre terze classificate ex aequo

d) tutte le altre squadre partecipanti;

e) il miglior piazzamento in classifica disciplina;

f) il miglior portiere;

g) il miglior giocatore.

Il Comitato organizzatore, a nome del presidente UISP Orazio Falcone e del responsabile Struttura di Attività Calcio Matteo Spagnuolo, augura a tutti buon divertimento!