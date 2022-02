Sesso per curare le pazienti, sono 16 le accusatrici del ginecologo barese

Racconteranno davanti a un giudice gli abusi sessuali subiti durante le visite ginecologiche le 16 donne presunte vittime del medico barese Giovanni Miniello, agli arresti domiciliari dal 30 novembre scorso per violenza sessuale su due pazienti. Dopo l’arresto, alle iniziale quattro denunce se ne sono aggiunte altre dodici.

Le donne hanno raccontato agli investigatori di essere state molestate dal medico e di aver ricevuto proposte di rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e per prevenire il tumore dell’utero.

tratto da: https://bari.repubblica.it/cronaca/2022/02/14/news/sesso_per_curare_le_pazienti_il_giudice_ascoltera_le_16_donne_che_accusano_il_ginecologo_miniello-337747694/