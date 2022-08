Sesso in pubblico nella grotta di fronte al mare (e di fronte ad un ristorante) tutti a filmare, succede in Puglia

Attimi focosi in Puglia, nello specifico nella grotta della marina di Melendugno in Salento.

I due si sono appartati ed hanno avuto un rapporto sessuale. (Appartati si fa per dire) perché, oltre ad essere di fronte al mare, la grotta si trova di fronte a terrazze di bar e ristoranti dell’accorsata località turistica.

Fra il pubblico che ha assistito alla performance non sono mancati coloro che l’hanno immortalata in foto e video diffusi poi in rete.

L’immagine è tratta da sololecce.it