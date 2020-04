Servizio telefonico gratuito di supporto psicologico

In questo momento particolarmente difficile per molte famiglie, i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, che compongono l’Ambito Territoriale Sociale, hanno attivato un servizio di supporto psicologico, nell’ambito delle attività del Centro Famiglia “R.E.T.E.”, per sostenere i cittadini in questo periodo di isolamento domestico obbligato e di forte cambiamento personale e sociale, contribuendo ad alleviare le problematiche specifiche ed offrendo ascolto e aiuto per individuare risorse e strategie necessarie ed indispensabili per promuovere il benessere psicologico.

Il servizio si rivolge a chiunque senta la necessità di parlare ed essere ascoltato da un professionista per un sostegno emotivo o per ricevere supporto psicologico per le maggiori difficoltà che si ritrova ad affrontare: lontananza dai propri cari, paure e dubbi derivanti dall’emergenza sanitaria, isolamento, solitudine, difficoltà nella gestione dei figli o dei genitori anziani o disabili, ansie e preoccupazioni per l’incertezza del futuro.

Lo sportello di supporto psicologico telefonico, gestito da psicologi, vuole essere un punto di ascolto qualificato, per essere vicini ai cittadini di questo territorio.

Il servizio sarà attivo al numero 379/1969469:

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nei giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

Allegati

√ Locandina