Servizio ‘Striscia la Notizia’, Rotice: “Provincia velocizzi i tempi”

In merito al servizio di “Striscia la Notizia” andato in onda ieri sera inerente l’annosa situazione della palestra dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” esprimo nuovamente la mia vicinanza agli alunni ed al personale scolastico per i disagi arrecati da questo prolungato disservizio rispetto al quale, già nella scorsa primavera, come Amministrazione comunale mi sono recato in loco e sollecitato l’intervento di ripristino della Provincia (soggetto competente).

Come sindaco sono in costante contatto con la tecnostruttura della Provincia anche per interventi strutturali di adeguamento per altri Istituti come l’Alberghiero “Lecce” e il Liceo “Galilei-Moro”. In tutti e tre gli edifici abbiamo fatto personalmente sopralluoghi tecnici. Chiedo, pertanto, alla Provincia di velocizzare ulteriormente i tempi per le procedure di progetto e gare di appalto per evitare che le intemperie ed il vandalismo compromettano definitivamente le strutture. L’istruzione e lo sport, soprattutto in questa fase post pandemica sono elementi imprescindibili per la crescita dei nostri ragazzi.

A tal proposito anticipo che il Comune di Manfredonia sta procedendo con l’autorizzazione all’utilizzo (che spero sia il più breve possibile rispetto al ripristino della tensostruttura) del Palazzetto Scaloria per le attività di educazione fisica per I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia