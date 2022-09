Servizio di trasporto pubblico in favore di disabili per il raggiungimento del seggio elettorale domenica 25 settembre 2022

SI RENDE NOTO

che in occasione delle prossime consultazioni elettorali per le Elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, previste per il giorno 25 settembre 2022, al fine di facilitare gli elettori portatori di handicap per il raggiungimento dei seggi elettorali, sarà assicurato il servizio trasporto pubblico con pulmino attrezzato per anziani e disabili anche in carrozzelle.

Per prenotazioni ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, sito in via San Lorenzo, 47 – Tel. 0884/519693 e 519629.

Tutti i giorni (da mercoledì al venerdì) dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 21:00