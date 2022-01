Servizio civile all’estero in Madagascar

Al Sindaco della Città di Monte S.Angelo, partner del Progetto SCU presentato dall’ODV L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar :

ecco il comunicato del SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO:

i progetti di SCU delle nostre associazioni nel bando volontari che resterà attivo fino al 26 gennaio 2022, per i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, li presentiamo qua uno per uno, partendo dal progetto “Il diritto alla salute nella valle dei bambini” proposto da L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar onlus di Monte S. Angelo (FG).

Il diritto alla salute nella valle dei bambini:

Ente proponente: Associazione Solidarietà e Cooperazione CIPSI

Ente attuatore: L’ L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar onlusODV/onlus.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Isola dei Bambini, Ambendrana – Antsohihy. Regione Sofia – Nord Madagascar

La Vallata di Andreba si diparte verso EST dalla RN6 nel tratto Antsohihy – Ambanja e comprende diversi villaggi per complessivi circa 10.000 abitanti (dei quali, circa 5.000 sono bambini).

Ad Andreba l’associazione ha avviato il primo Centro Sanitario di Base (CSB), in cui si concentreranno le azioni dei giovani in SCU.

OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Tutelare il diritto alla salute dei bambini e degli abitanti della Vallata di Andreba, popolazione isolata e particolarmente vulnerabile, accrescendo il benessere fisico, psichico, sociale di tutti i soggetti in età evolutiva, monitorando il benessere e la salute agli adulti, limitando lo sviluppo di malattie attraverso la prevenzione e l’informazione.

PARTNERS:

● Ospedale Regionale di Antsohihy

● Comunità Francescana di Antsohihy rappresentata da Joseph Denera, – fornisce supporto al centro e collabora con l’Isola dei Bambini per il vitto e alloggio ai volontari/ie dello SCU.

● Associazione Ambientalista Maranara Sofia

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto prevede l’impiego complessivo di n. 4 volontari/ie,

Azione n.1 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di cura medica

– Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di cura medica Azione n.2 – Monitoraggio e registrazione delle nascite e delle gravidanze

– Monitoraggio e registrazione delle nascite e delle gravidanze Azione n.3 – Attività di sensibilizzazione e di promozione del diritto alla salute per i minori in accompagnamento all’operatore/trice n. 2 e l’ostetrica

– Attività di sensibilizzazione e di promozione del diritto alla salute per i minori in accompagnamento all’operatore/trice n. 2 e l’ostetrica Azione n. 4 – Realizzazione di attività di animazione ed extrascolastiche

Mesi di permanenza all’estero: Gli operatori volontari permarranno all’estero mediamente 10 mesi.

Impiego: 5 giorni di servizio settimanale per 5 ore al giorno, per un totale di 1145 ore annue.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

Uniti per lo Sviluppo: educazione, salute e nutrizione in Madagascar II – F.V.G.S. Onlus – SU00195

Contatti per informazioni:

Dr.ssa Maria Grazia Bocedi – Presidente L’Isola dei Bambini Progetto Madagascar onlus

grazia.bocedi23@gmail.com

+39 347 534 8392 (anche whatsapp)

