Servitore del popolo: la serie diventata realtà con Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky

La serie ucraina intitolata Servitore del popolo con protagonista Volodymyr Zelensky conquista i canali inglesi.

Per chi non lo sapesse l’attuale presidente ucraino è stato in passato un attore ed un comico. Il caso strano ha voluto che questa serie si rivelasse poi veritiera negli anni a seguire ma seguiamo nel dettaglio ciò che è successo.

Il titolo originale della serie Sluha Narodu, in italiano si traduce come Servitore del popolo oppure Il servo del popolo. Questa serie ucraina di satira politica ha debuttato il 16 ottobre 2015 e si è conclusa dopo tre stagione nel marzo 2019.

Prodotta con un budget davvero irrisorio è diventata poi una delle fiction più amate e famosa in Ucraina. Servitore del popolo è infatti la serie più vista della storia del paese, è stata inoltre anche condivisa su YouTube e la prima puntata ha raggiunto ben 9 milioni di visualizzazioni.

Adesso arriviamo alla trama di questa curiosa serie tv, provocatoria ed orientata politicamente. Volodymyr Zelensky interpreta un insegnante di Kiev che intraprende una scalata verso il potere inimmaginabile, arrivando a diventare il presidente del paese. Chi l’avrebbe mai detto che l’attore si sarebbe trovato poi in quei panni, realmente, qualche anno dopo.

Giunge ora la notizia che il format di questa serie tv è stato acquistato dalla Fox, mentre i diritti sono stati venduti a Netflix.

Non c’è da meravigliarsi dunque se la produzione dovesse arrivare anche nel nostro paese.