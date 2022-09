Serie C, vince ancora il Cerignola. Attesa per il Foggia

Risultati e classifica dopo le gare della 3a Giornata del Girone C di Serie C.

SERIE C/C, 3a GIORNATA

Monterosi-Juve Stabia 0-1 (Mer 14/09, ore 18.00)

30’st Mignanelli (JS)

Monopoli-Avellino 2-1 (Mer 14/09, ore 20.30)

11’pt Starita (M), 23’pt Montini (M), 39’st Casarini (A)

ACR Messina-Viterbese 1-1 (Mer 14/09, ore 21.00)

35’pt Iannone (M), 44’st Polidori (V)

Catanzaro-Latina 5-0 (Mer 14/09, ore 21.00)

37’pt Situm (C), 3’st Iemmello (C), 10’st Sounas (C), 41’st Curcio (C), 44’st Cianci (C)

Fidelis Andria-Audace Cerignola 1-2 (Mer 14/09, ore 21.00)

19’pt Neglia (AC), 45’pt Malcore (AC), 15’st Orfei (FA)

Gelbison-Potenza 1-1 (Mer 14/09, ore 21.00)

27’pt De Sena (G), 50’st Matino (P)

Pescara-Crotone 0-1 (Mer 14/09, ore 21.00)

20’st Chiricò (C)

Turris-Taranto 2-1 (Mer 14/09, ore 21.00)

12’pt Guida (TA), 38’pt Frascatore (TU), 35’st Longo (TU)

Foggia-Virtus Francavilla (Gio 15/09, ore 21.00)

Giugliano-AZ Picerno (Gio 15/09, ore 21.00)

CLASSIFICA

Catanzaro 9

Crotone 9

Turris 7

Monopoli 6

Pescara 6

Juve Stabia 6

Audace Cerignola 6

Monterosi 4

Virtus Francavilla* 4

Latina 3

Giugliano* 3

AZ Picerno* 3

Potenza 3

Fidelis Andria 2

Viterbese 2

Gelbison 2

Avellino 1

ACR Messina 1

Foggia* 0

Taranto 0

* una partita in meno