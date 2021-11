Sergio Ruggeri debutta sulla scena musicale con il singolo Testate

Classe 1994, l’attore e cantautore romano, debutta sulla scena musicale italiana con questo brano, estratto primo di

un EP in uscita nel 2022, che rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera.



Sergio Ruggeri, che coltiva da tempo l’amore per la scrittura, traduce in musica le aspirazioni e le problematiche della sua generazione.



L’approccio alla composizione è intimo e diretto: il cantautore, attraverso la propria sensibilità affronta temi condivisi

e quotidiani come relazioni, ansie, paure e la tossicità di certi rapporti, raccontati attraverso una narrazione inedita e

immediatamente riconoscibile.

Frutto della collaborazione artistica con il produttore Matteo Gasparini (Fat Sound Studio), il nuovo brano persegue

una sperimentazione ed un sound innovativo caratterizzato da elementi appartenenti alla musica elettronica

contemporanea e risente dell’influenza di artisti internazionali come: Flume, Lewis del Mar, Glass Animals e Moby,

oltre che di suoni e strumenti tipici degli anni ‘80 e ‘90.



Sempre con Mattero Gasparini, Ruggeri ha appena concluso anche un altro nuovo progetto: la colonna sonora per il

corto INVOLONTARIA-l’esame, diretta da Alessandro Guida e prodotto da MP film per Prime video e MTV.

In uscita il 27 novembre alle 14.00 su YouTube anche il video di Testate, firmato dai Trilathera ( Daniele Tofani , Yuri

Santurri e Simone Rossi), musicisti e registi tra i più apprezzati in Italia, capaci di spaziare tra generi musicali molto

distanti tra loro. Girato a Alatri, il video racconta un immaginario dark espresso con un linguaggio fortemente

cinematografico riunendo così entrambe le esperienze artistiche dell’attore e cantautore.