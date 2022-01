Donatori, volontari, testimonial, influencer e amici, tutti insieme con grande emozione alla Serata Straordinaria al Teatro alla Scala a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che si è svolta il 22 gennaio. L’intero ricavato dell’evento è devoluto all’Ospedale Saint Damien in Haiti, unico pediatrico e gratuito dell’isola, che aiuta 80.000 bambini ogni anno.





Il Teatro al completo, nel rispetto delle normative anti-covid, ha assistito alla recita de La bayadère, titolo che ha inaugurato la stagione 2021-2022 di Balletto alla Scala: un balletto importante e prestigioso che ha incantato la platea con l’emozionante coreografia e regia del grande Rudolf Nureyev, in una nuova produzione con scene e costumi firmati da Luisa Spinatelli, il Corpo di Ballo scaligero, diretto da Manuel Legris, sul podio Kevin Rhodes a dirigere l’Orchestra del Teatro alla Scala. Protagonisti del balletto Claudio Coviello e Vittoria Valerio.

Un ringraziamento speciale per il sostegno a Intesa Sanpaolo, al Consorzio Tutela Grana Padano, Samsung, Cristian Trio, e ai media partner Corriere della Sera e Clear Channel.

L’Ospedale Saint Damien è una struttura di eccellenza, realizzata su progetto tecnico italiano, costruita e sostenuta dalla Fondazione Francesca Rava, centro di riferimento per i soccorsi internazionali dopo il terribile sisma che colpì drammaticamente l’isola nel 2010 provocando 230.000 morti, 300.000 feriti e 1 milione di sfollati, base della Protezione Civile e della Marina Militare con la portaerei Cavour.

Haiti ancora oggi è in piena emergenza. Ad uno scenario già fortemente compromesso si è aggiunta la pandemia Covid-19 e un altro terremoto che si è abbattuto sull’isola lo scorso 14 agosto, seguito anche da una tempesta tropicale. Il Covid-19 infuria nella scarsità di ossigeno per le terapie intensive e di vaccini, il paese è in preda al terrore delle bande responsabili di rapimenti e sparatorie. L’inflazione persiste e milioni di persone sono sempre più povere e soffrono la fame e la sete.

Al fianco di Mariavittoria Rava, in qualità di ambasciatrici di tutti i bambini curati e accolti dalla grande famiglia NPH, Jacqueline Gautier, direttore sanitario del Saint Damien, insieme a Roseline Paul, referente dei progetti della Fondazione Francesca Rava in Haiti, le quali hanno ringraziato in maniera accorata tutti i presenti per la grande partecipazione e l’aiuto concreto ai bambini di Haiti e all’ospedale pediatrico Saint Damien.

La Serata Straordinaria, che ha visto il coinvolgimento di tanti volontari della Fondazione, si è aperta con il saluto e il ringraziamento della Presidente Mariavittoria Rava al Teatro alla Scala, alle Istituzioni, ai donatori, ai medici-volontari degli ospedali gemellati con il Saint Damien, tra cui: il Policlinico di Milano e il Gaslini di Genova, ai testimonial, agli influencer e ai tanti amici in Teatro.

Presenti le autorità: la Senatrice Stefania Pucciarelli, Sottosegretario di Stato alla Difesa. Renato Saccone, Prefetto di Milano, Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare della Regione Lombardia, gli Assessori Stefano Bolognini, allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione e Lamberto Bertolè, al Welfare e Salute del Comune di Milano.

Per la Marina Militare, con la quale la Fondazione collabora da anni, ha partecipato il Capo di Stato Maggiore, Ammiraglio Enrico Credendino. Presente anche Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano, con la quale la Fondazione ha sottoscritto un Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto Palla al Centro presso l’IPM Cesare Beccaria di Milano.

Presente anche Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia, uno dei Comuni sostenuti dalla Fondazione Francesca Rava dopo il sisma del 2016 che ha colpito il Centro Italia.

Da sempre accanto alla Fondazione Martina Colombari, volontaria e testimonial, alla quale si sono affiancati l’imprenditore Riccardo Pozzoli con la moglie Gabrielle Caunesil e gli influencer Tommaso Zorzi con Tommaso Stanzani, Giulia Salemi, Alessandro Magni, Sonia Peronaci, Silvia Rossi (IG lasilviacherry), Martina Ragozza e Mattia Boffi Valagussa (IG lepiuaffascinantidimilano).



Mariavittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia: “Siamo molto grati al Teatro alla Scala che dal 2004, ogni anno, concede alla Fondazione Francesca Rava una Serata per i bambini di Haiti. In particolare, questa meravigliosa Serata Straordinaria, è stata ancora più emozionante in un periodo storico così complesso e incerto nel persistere della pandemia; motivo per cui siamo profondamente grati alle Istituzioni, alle Aziende amiche e a tutti i donatori che hanno partecipato a questo meraviglioso evento continuando a sostenerci. Un ringraziamento di cuore a Jacqueline Gautier e Roseline Paul per essere arrivate da Haiti in rappresentanza di tutti i bambini che aiutiamo e dell’Ospedale Saint Damien che sosteniamo. Le Serate al Teatro alla Scala ci hanno aiutato a costruire l’Ospedale pediatrico Saint Damien, a sostenerlo e a far conoscere il nostro straordinario lavoro, permettendoci di coinvolgere donatori, volontari e medici da tutta Italia. E’ per noi un orgoglio e un privilegio che il nostro primo e più importante evento di raccolta fondi del 2022 si sia svolto in un Teatro che ha segnato in modo così determinante il costante lavoro della Fondazione per i bambini in condizioni di disagio, e in particolare per quelli di Haiti, tra i più dimenticati e in difficoltà al mondo. Continuate a sostenerci con le adozioni a distanza o donando il vostro 5 per mille”.