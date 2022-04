Serata di musica e solidarietà a Manfredonia “For Peace”

La pace è la più dolce delle melodie che tutti vorremmo ascoltare sempre, in tutto il mondo, al posto dell’insopportabile rumore della guerra fatto di deflagrazioni di bombe e pianti disperati della gente.

Serata di musica e solidarietà a Manfredonia al Teatro Comunale Lucio Dalla con “For Peace” e lo straordinario talento del M° compositore Carmine Padula (nostro giovanissimo conterraneo ed autore delle colonne sonore di maggiore successo delle fiction Rai) accompagnato egregiamente dalla pluripremiata Orchestra Suoni del Sud del M° Gianni Cuciniello. Grazie a Fondazione Re Manfredi, teatro bottega degli apocrifi e @crocerossamanfredonia per aver organizzato questo evento culturale a sostegno della comunità ucraina, che ci fa riflettere su come sia importante la fratellanza e la capacità di mettersi in ascolto delle sofferenze altrui.

Il mio desiderio è che tutti i bambini ed i ragazzi del mondo possano avere la possibilità di esprimersi felicemente attraverso il proprio talento come Carmine Padula e non imbracciando un fucile per morire innocentemente al fronte.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia