Sequestro una discarica illegale sul Gargano: 15 indag ati

Sequestrata una discarica illegale di rifiuti inerti non autorizzata. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri forestali di Foggia, in collaborazione con i colleghi della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Foggia.

Per la presunta attività illecita risultano indagate a vario titolo, e in concorso fra loro, 15 persone: avrebbero raccolto, trasportato rifiuti e gestito la discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizioni e costruzioni, in mancanza delle autorizzazioni.