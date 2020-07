Sequestro di 20mila litri di alcol a Manfredonia, liquido distribuito gratuitamente a Milano

La Città metropolitana di Milano, attraverso un lavoro di collaborazione istituzionale, è riuscita a rimettere in circolazione, questa volta nel circuito legale, circa 20mila litri di alcol proveniente da un maxi sequestro effettuato dalla Guardia di finanza di Manfredonia.

Grazie al supporto della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano è stato infatti individuato un percorso che ha consentito, con il contributo di Basf Italia e Girelli Alcool, di avviare la produzione di liquido per sanificazioni, secondo le linee guida dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il liquido sanificante nei prossimi giorni verrà distribuito gratuitamente dalla Protezione Civile della Città Metropolitana a ospedali, scuole, Comuni e alle Istituzioni che ne hanno fatto richiesta.

“Ancora una volta la Città metropolitana di Milano conferma la propria vocazione di facilitatore istituzionale al servizio del territorio. Quanto stiamo realizzando in collaborazione con altre istituzioni e operatori privati è particolarmente prezioso visto che sul mercato l’alcol etilico è tuttora di difficile reperibilità, in quanto fondamentale per le procedure di sanificazione ancora necessarie per l’emergenza sanitaria da Covid-19” ha commentato in una nota Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.