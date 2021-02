Seppie ripiene di ricotta e indivia riccia, un ripieno particolare creato da ManfreChef

Siete stati al mercato oggi? Noi sì, e abbiamo comprato delle seppie freschissime che vogliamo proporvi con un ripieno molto particolare… Scoprite con noi come!

TEMPO NECESSARIO: 45 minuti

INGREDIENTI PER 4

8 seppioline pulite

Un cespo di indivia riccia

250 grammi di ricotta

Pangrattato q.b.

Pepe q.b.

Aglio q.b.

3 cucchiai di olio di oliva

Pulite bene l’indivia e mettete a scaldare sulla padella un filo d’olio con uno spicchio d’aglio. Cuocete l’indivia a fuoco basso per circa 10 minuti. (1) Nel frattempo staccate i tentacoli dalle seppie pulite. (2) Mescolate in un piatto fondo la ricotta con l’indivia e aggiungete pangrattato a piacimento, tanto da raggiungere una consistenza pastosa (3) Riempite le seppie con il ripieno e, se necessario, chiudetele con uno stuzzicadenti. (4) Cuocete in padella per circa 20 minuti, a fuoco basso, girando di tanto in tanto le seppie. (5) Servite con condimenti a piacere.

CONSIGLI: Crediamo che dell’uvetta nel ripieno possa essere un’aggiunta interessante. E, in alternativa, perché non cuocere le seppie nella passata di pomodoro?

Ricetta di ManfreChef