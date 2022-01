“Senza prove sufficienti, sarà sul volo di ritorno”, fine del caso Djokovic?

“Chiunque cerchi di entrare in Australia deve rispettare i nostri requisiti di frontiera. Ora Novak Djokovic, quando arriverà in Australia, dovrà fornire una prova accettabile che non può essere vaccinato per motivi medici. Aspettiamo la sua presentazione e quali prove ci fornisce. Se queste prove dovessero essere insufficienti, non sarà trattato diversamente da nessun altro e sarà sul prossimo aereo per tornare a casa”.

Sono le parole di Scott Morrison, primo ministro del Commonwealth dell’Australia.

L’arrivo del serbo è previsto per le prossime ore.