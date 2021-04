Senza obbligo di mascherina all’aperto da domenica, Israele torna alla normalità (o quasi)

Dopo il grande successo della campagna di vaccinazione Covid (la più rapida del mondo) Israele procede con un uteriore passo verso la normalità: da domenica infatti non sarà più in vigore l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, obbligo che però resta per gli spazi chiusi.

In meno di tre mesi oltre la metà della popolazione è vaccinata ed immunizzata.

Inoltre ci sono buone notizie per i turisti che dal 23 maggio prossimo, infatti, potranno fare ingresso in Israele i turisti vaccinati e con un tampone negativo prima della partenza e all’arrivo in Israele e un test sierologico che dimostri la presenza di anticorpi.