Sente strani rumori sotto la vasca da bagno: la scoperta è sconvolgente – VIDEO

Il 23 settembre scorso un gattino tanto curioso quanto bello ha rischiato di perdere la vita a causa della sua eccessiva curiosità. A raccontare in modo minuzioso la disavventura è stata la sua proprietaria. A fine giornata, dopo che gli operai avevano sostituito il piatto doccia per installare una vasca da bagno, Ana ha sentito dei miagolii provenire dal bagno. Spaventata si è recata immediatamente nella stanza e dopo aver localizzato i rumori ha capito che quei miagolii erano le richieste d’aiuto del suo gattino, Monchis, rimasto intrappolato dietro le piastrelle della vasca appena montate. “È entrato senza che nessuno se ne accorgesse ed è rimasto lì. Era terrorizzato”, ha spiegato Ana.

Senza perdere tempo e senza lasciarsi prendere dallo spavento, la ragazza ha rimosso le nuove piastrelle per liberare il suo animale. “Sono andata a letto che erano le 2 di notte. Ho distrutto le piastrelle che gli operai avevano montato durante la giornata per salvare il mio gatto”. Una storia a lieto fine ma che ha lasciato tanti punti interrogativi. Infatti la stessa Ana si è chiesta come abbiano fatto gli operai a non accorgersi di Monchis.