Senso unico alternato lungo la SS89 Garganica tra Mattinata e Monte Sant’Angelo

Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione e il rifacimento delle pavimentazioni lungo la tratta di competenza.

A partire da oggi mercoledì 15 dicembre e fino a martedì 1° marzo 2022, saranno attivi dei restringimenti della carreggiata lungo la strada statale 89 “Garganica” dal km 147,100 al km 153,400 tra i territori comunali di Mattinata e Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

Gli interventi proseguiranno in corrispondenza degli svincoli del km147,130 (area di svincolo Mattinata), al km 153,500, Svincolo SS89 innesto con SS688 (lato Manfredonia) e al km 147,400, Svincolo SS89-SS688 (Galleria Monte Saraceno – Lato Mattinata)

Il transito veicolare sarà regolato dall’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri.

Le limitazioni saranno attive nei giorni festivi e prefestivi, con un limite della velocità ridotta a 30 km orari in corrispondenza dei cantieri.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.