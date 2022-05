Sensibilizzazione per adesione ad un Punto Pax Christi Manfredonia

MANFREDONIA 2 maggio 2022

Carissimo,

ti informiamo che il 14.05.22 alle ore 18.00 nella sala Vailati, di fronte alla Cattedrale, ci confronteremo alla presenza di Mauro Poroso (consigliere nazionale di Pax Christi) e Sergio Ruggeri (membro storico di Pax Christi) circa la possibilità di costituire a Manfredonia un Punto della Pax Christi, a cui cordialmente ti invitiamo.

Nella circostanza, oltre al piacere di incontrarti, ti rappresenteremo le ragioni della nostra intrapresa, su cui eventualmente saremo felici di conoscere la tua opinione, e se quelle risultassero di tuo gradimento aderirvi e sponsorizzarle presso terzi e verificheremo la compatibilità del nostro desiderio di adesione al movimento nazionale Pax Christi.

Ti anticipiamo che l’idea che ci ha spinti nasce dalla guerra in corso Russia-Ucraina, che ha sconcertato quanti come noi aborriscono la guerra, sono per la difesa civile non violenta, contro ogni riarmo. Il conflitto in corso ha mostrato, tristemente, la modesta presenza in sede bellica dei metodi e delle tecniche studiate negli ultimi cento anni dal movimento pacifista; ed ha evidenziato in sede istituzionale nazionale l’assenza di quest’ultimo nelle decisioni di politica estera.

Grati per l’attenzione.

I Promotori del Point Manfredonia Pax Christi

Arena Massimiliano – Dirigente pastorale sociale Arcidiocesi, Balta Emilio – Insegnante lingue straniere, Caputo Donato – Avvocato, Cesaro Lucia – Rendicontazione fondi strutturali, Del Vecchio Antonio – Imprenditore agricolo, D’Errico Iolanda – Presidente Manfredonia Nuova, Li Bergoli Michele – Terzo ordine francescano, Magno Italo – Scrittore, Rinaldi Leonardo – Amministratore terzo settore, Nasuti Antonio – Direttore PA, Stelluti Francesco – Tutor, formatore, Troiano Michele – dirigente Focolarini.