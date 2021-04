Sempre più vicina l’apertura del “Gino Lisa” (si ipotizza la data del prossimo 15 luglio). “Aeroporti di Puglia” ha pubblicato due Bandi di Gara per lo scalo foggiano.



– Selezione concorrenziale per l'affidamento in subconcessione di un'area di mq. 100 circa, ubicata in zona land side dell'aeroporto di Foggia, da destinare all'attività di bar caffetteria con sedute, e all'attività di vendita tabacchi, giornali, libri, lotterie, comprensiva dell'allestimento dei locali ed impianti.

– Selezione concorrenziale per l'affidamento in sub concessione di aree presso l'aeroporto di Foggia, per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi di assistenza a terra per i voli di aviazione generale.