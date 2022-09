Seminiamo e coltiviamo gentilezza e gratitudine: dal 17 settembre al 2 ottobre la maratona di eventi per un mondo migliore

Gentilezza, cortesia, gratitudine e senso di comunità. Sono questi gli ingredienti che daranno vita alla maratona di eventi dal titolo ‘SeminiAmo e ColtiviAmo Gentilezza e Gratitudine’ che si terrà presso le ex Fabbriche di San Francesco il 17, 19 e 30 settembre, l’1 ed il 2 ottobre.

A lanciare l’input durante l’estate, Marcella Di Cristofaro, dirigente medico dell’ASL Foggia in pensione, che ha messo su un gruppo di lavoro per organizzare una serie di eventi dedicati al rispetto ed all’attenzione per l’altro.

In poche settimane tante sono state le proposte di numerosi volontari che hanno aderito all’invito motivati dal desiderio di evidenziare il potere positivo della gentilezza, elemento fondamentale per ogni comunità e che travalica divisioni di religione, politica, genere e luogo, ma anche della gratitudine, che secondo numerosi studi è uno dei modi più importanti per essere felici e fornisce meravigliosi benefici psicologici, fisici ed interpersonali.

Il primo evento in programma è per sabato 17 settembre alle ore 17.00 con Valeria Di Cristofaro e gli Obiettivi dell’Associazione ‘Gli Orizzonti del Cuore’. Alle 17.30, Raffaella Velardi con ‘La gratitudine nel sistema familiare’ (teoria e pratica). Alle 18.30 Salvatore Giordano con un intermezzo musicale alla fisarmonica. Alle 19.30 Cinzia Carbonaro con ‘Dalla morte alla Vita, testimonianza personale’, a cui seguiranno le domande del pubblico. Durante i vari appuntamenti del 17, ci sarà Maria Carmela Aprile che farà caricature in sala ed il dono dell’artista ai presenti interessati.

Lunedì 19 settembre alle ore 17.00 Emiliano Della Torre parlerà di ‘Gentilezza con la natura’, con una testimonianza personale. Alle 18.00 Libera Di Bari presenterà il libro “A piedi in Giappone fra gli 88 templi dell’isola di Sahikoku”. Alle 19.00, proiezione del film “Him- Oltre la Luce”.

Venerdì 30 settembre alle ore 17.00 Angela Quitadamo e Pasquina Sacco terranno l’evento ‘Gentilezza e Gratitudine a tavola, tra passato e presente’. Alle 18.30 Loredana Doria reciterà poesie con l’accompagnamento musicale di Alessandro Ferri. Alle 19.30 proiezione del filmato ‘Conto Corrente emozionale’.

Sabato 1 ottobre alle ore 17.00 Enrica Amodeo proporrà il tema ‘Educare alla Gentilezza e Responsabilità nella Scuola Primaria’. Alle ore 18.00 Maria T. Vinelli parlerà di ‘Gentilezza e Gratitudine con l’Ho-oponopono’ e a seguire, alle 19.00, Lina Grilli coinvolgerà i presenti in sala.

Domenica 2 ottobre dalle ore 17.00 alle 20.30 Antonio Picucci presenterà la ‘Medicina della gentilezza’. Alle 20.30 la lunga e nutrita maratona di eventi arriverà a conclusione con i saluti.

Filo conduttore degli eventi ed obiettivo degli organizzatori è comprendere quanto è importante promuovere la gentilezza per costruire un mondo migliore.

Per informazioni: Di Cristofaro Marcella cell. 3482782743