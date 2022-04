Un seminario sul fenomeno del l’upcycling tanto in voga nel settore Moda e design si terrà:

mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 17 in via Chioggia 2/4 a Milano (Metro Turro) presso il Luxurylab di Accademia del Lusso.

Si tratta di una chiacchierata tra Stefano Sacchi, consulente, docente presso l’Accademia e autore del testo omonimo edito da FrancoAngeli (2021) e Alfio Fontana, Corporate partnership CSR Manager di Humana people to people Italia.

Si affronteranno i temi del riciclo e del l’upcycling con riferimento al testo di Sacchi e al marchio Beltbag di Humana che realizza borse dalle cinture di sicurezza.

Il seminario é organizzato in due modalità, sia in presenza sia online al link zoom sotto riportato al quale occorre iscriversi.

Non mancate questo appuntamento per approfondire le potenzialità il fascino, ma anche i limiti dell’upcycling tra esempi famosi ed emergenti.

Per saperne di più, non vi resta che partecipare all’evento anche online registrandosi al seguente link