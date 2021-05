“Semestre bianco per mutui ed utenze commerciali”

Attivare da subito un semestre bianco per mutui e utenze di base per le attività commerciali e artigianali nei piccoli comuni italiani. Questa la proposta avanzata dall’Onorevole Francesca Troiano della Commissione Finanze di concerto con Virgilio Caivano, Portavoce del Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani: “Il disastro economico che ha colpito pesantemente le attività commerciali, gli esercizi pubblici, è al centro della discussione di riorganizzazione e coordinamento con le partite iva; le possibili tensioni sociali che si stanno inevitabilmente palesando, richiedono risposte rapide e concrete. La mia iniziativa parlamentare, in riferimento all’annualità 2019/2020, mira ad un semestre bianco sulle utenze di base e sui mutui bancari, puntando in maniera particolare, ad eliminare la soglia del 30% della perdita del fatturato, riferito all’annualità2019/2020 che è ancora motivo di esclusione dal “Decreto Sostegni”, con particolare riferimento per i negozi nei 5000 piccoli comuni italiani”.