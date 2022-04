Selfie, contest e premi‘a catena’, così la Mongolfiera festeggia i suoi 25 anni

Era l’8 aprile del 1997 quando fu inaugurato il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia che oggi compie esattamente 25 anni. Un compleanno che non poteva di certo passare inosservato e per il quale il centro ha organizzato una serie di iniziative che, per tutto l’anno e in particolare nel mese di aprile, coinvolgeranno l’intera città, proprio per rinsaldare il forte legame stretto in questi anni. Talmente stretto, che per caratterizzare il ciclo di eventi è stata scelta un’espressione tipicamente foggiana: “A CATENA”.

Una frase che è diventata una vera installazione, montata inizialmente in un luogo simbolo della città, Piazza Cavour, dinanzi al Pronao della Villa Comunalee ora spostata nel parcheggio del centro commerciale. Una postazione da cui chi vorrà potrà scattare un selfie o un video di auguri e postarlo sui social con l’hashtag #AuguriaCatena.

Sempre sui social è stato lanciato il contest ‘Solidarietà a catena’, rivolto alle associazioni del terzo settorecon cui il Centro premierà l’impegno di chi ogni giorno è in prima linea per contrastare le povertà, contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli, promuovere il rispetto per l’ambiente e per il bene comune. Per partecipare c’è tempo fino al 10 aprile con post, video e foto su Instagram o Facebook attraverso cui raccontare in modo creativo l’importanza e l’impatto del proprio lavoro sul territorio, creando un messaggio augurale speciale per il centro commerciale, senza dimenticare l’hashtag #solidarietàacatena. Le premiazioni del contest si svolgeranno dall’11 al 16 aprile all’interno del Centro Commerciale. Sarà unagiuria interna a valutare l’impatto e la creatività dei post e a consegnare, anche sulla base dei like ricevuti, un buono acquisto di 2.000 euro al primo classificato, di 1.000al secondoe di 500al terzo. Dal quarto al decimo classificato, l’importo del buono acquisto sarà di 100euro. Alle tante Associazioni che hanno già partecipato,il Centro ha offerto anche uno spazio all’interno della galleria per poter promuovere gratuitamente le proprie iniziative.

Si chiama invece “Buoni Shopping a Catena” un’altra iniziativa con cui, dal 19 al 24 aprile, il Centro Commerciale rilascerà un buono sconto di 25 euro a tutti i clienti che effettueranno un acquisto di un importo minimo di 50 euro nei punti vendita aderenti alla campagna. Per ritirare i buoni basterà recarsi presso la postazione allestita in galleria.

La Mongolfiera però non poteva non pensare ai bambini.Il14 e 15 aprile (dalle 15.30 alle 19.30) e il 16 aprile (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30), all’interno dell’area 44 Gatti, i piccoli potranno divertirsi con attività ludico-ricreative e laboratori dedicati alla Pasqua. Dal 7 al 15 maggio,inoltre, potranno partecipare a giochi elaboratori didattici, ispirati al cartone animato Floopaloo ed incentrati sul rispetto della natura e la tutela dell’ambiente.

Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito https://mongolfierafoggia.it/ nella sezione “eventi”.